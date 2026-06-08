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Из-за низкого уровня Амура изменили речной маршрут в Хабаровске

В Хабаровске изменили схему движения теплоходов на маршруте «Речной вокзал — Дубки».

В Хабаровске изменили схему движения теплоходов на маршруте «Речной вокзал — Дубки». Причиной стал низкий уровень воды в Амуре, сообщили в городской администрации.

С 3 июня теплоходы больше не заходят на остановку «Дубки». В компании «Амурские пассажирские перевозки» пояснили, что из-за обмеления реки подход судов к причалу стал невозможен.

Теперь конечной точкой маршрута стал причал «Садовая-2». Изменения будут действовать до нормализации гидрологической обстановки.

Остановка «Дубки» расположена в районе острова Кабельный. Сегодня здесь находится дачный массив, который многие жители используют в летний сезон.

В администрации Хабаровска рекомендовали пассажирам уточнять актуальную информацию о работе речного транспорта у диспетчера перевозчика.

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