Рабочие снова гибнут и калечатся на предприятиях Приморья

По итогам первого квартала 2026 года больше всего производственных инцидентов с тяжкими последствиями было зарегистрировано на предприятиях строительной отрасли (семь смертей и одна тяжёлая травма), в сфере транспорта и логистики (три смерти, пять несчастных случаев) и в лесной отрасли (два смертельных случая).