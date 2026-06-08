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Рабочие снова гибнут и калечатся на предприятиях Приморья

За минувшую неделю на предприятиях Приморского края было зарегистрировано две смерти сотрудников на рабочих местах и четыре производственные травмы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные мониторинга рынка труда краевой федерации профсоюзов.

Источник: ДЕЙТА

Трое сотрудников получили тяжёлые травмы в результате падений. Это 66-летний начальник ремонтно-эксплуатационного участка КГУП «Примтеплоэнерго» в Находке, 78-летняя сторож поста охраны Приморского филиала «Воентелекома» во Владивостоке и 23-летний штукатур-маляр строительной компании «Д5 Инжиниринг» также во Владивостоке.

Ещё одна жертва вредных факторов труда во Владивостоке — 23-летний начальник караула ГКУ Приморского края по пожарной безопасности ГОЧС, он получил отравление продуктами горения в процессе ликвидации возгорания.

Смерти сотрудников тоже похожи — оба погибших работали на судах, их обнаружили без признаков жизни в каютах без видимых травм и криминальных телесных повреждений. Умерли 44-летний второй механик траулера «Бородино» владивостокского добывающего предприятия «Дальрыба» и 60-летний капитан судна «Дарья» ООО «БИС РУС».

Все эти инциденты расследуются при участии представителей профсоюзов региона.

На неделе с 25 по 31 мая было зарегистрировано две смерти на рабочих местах (в том числе смерть ещё одного члена судового экипажа, мёртвым в каюте обнаружили 51-летнего капитана рыболовецкого судна «Калан-2»).

Производственная травма была одна — неудачно упала 52-летняя формовщица на производстве «Владхлеба».

По итогам первого квартала 2026 года больше всего производственных инцидентов с тяжкими последствиями было зарегистрировано на предприятиях строительной отрасли (семь смертей и одна тяжёлая травма), в сфере транспорта и логистики (три смерти, пять несчастных случаев) и в лесной отрасли (два смертельных случая).