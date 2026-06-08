Казахстан и страны ОПЕК + сделали новое заявление о добыче нефти

Дополнительные добровольные корректировки, объявленные в апреле 2023 года, могут быть отменены частично или полностью в зависимости от меняющихся рыночных условий и постепенно. Страны будут продолжать внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия, и в своих постоянных усилиях по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в отношении увеличения, приостановки или отмены поэтапной отмены добровольных корректировок добычи, включая отмену ранее осуществленных добровольных корректировок, объявленных в ноябре 2023 года.