Казахстан и страны ОПЕК + сделали новое заявление о добыче нефти

На встрече, прошедшей 7 июня, Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман решили скорректировать объемы добычи нефти в пользу увеличения на 188 тыс. баррелей в сутки. Эта корректировка будет осуществлена в июле 2026 года.
Дополнительные добровольные корректировки, объявленные в апреле 2023 года, могут быть отменены частично или полностью в зависимости от меняющихся рыночных условий и постепенно. Страны будут продолжать внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия, и в своих постоянных усилиях по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в отношении увеличения, приостановки или отмены поэтапной отмены добровольных корректировок добычи, включая отмену ранее осуществленных добровольных корректировок, объявленных в ноябре 2023 года.
Квота Казахстана на добычу в июле составляет 1,608 млн баррелей в сутки. Семь стран ОПЕК+ также отметили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсаций. Кроме того, государства подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года. Период компенсации будет продлен до конца декабря 2026 года.