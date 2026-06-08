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Казахстан и страны ОПЕК + сделали новое заявление о добыче нефти

Семь стран ОПЕК+, в числе которых Казахстан, приняли решение об увеличении объемов добычи нефти, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

На встрече, прошедшей 7 июня, Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман решили скорректировать объемы добычи нефти в пользу увеличения на 188 тыс. баррелей в сутки. Эта корректировка будет осуществлена в июле 2026 года.

Дополнительные добровольные корректировки, объявленные в апреле 2023 года, могут быть отменены частично или полностью в зависимости от меняющихся рыночных условий и постепенно. Страны будут продолжать внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия, и в своих постоянных усилиях по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в отношении увеличения, приостановки или отмены поэтапной отмены добровольных корректировок добычи, включая отмену ранее осуществленных добровольных корректировок, объявленных в ноябре 2023 года.

Квота Казахстана на добычу в июле составляет 1,608 млн баррелей в сутки. Семь стран ОПЕК+ также отметили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсаций. Кроме того, государства подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года. Период компенсации будет продлен до конца декабря 2026 года.

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