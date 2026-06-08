Дмитрий Демешин: Результатом работы делегации края на ПМЭФ-2026 станут реальные инвестиции

На заседании президиума правительства края губернатор Дмитрий Демешин подвел итоги работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем с 3 по 6 июня 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Хабаровский край находится в тренде тех решений, которые были заявлены на форуме. Мы четко понимаем, что нам надо развивать реальный сектор экономики», — подчеркнул глава края.
Центральным мероприятием стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Выступление главы государства было посвящено экономике страны и тому, как военные конфликты по всему миру влияют на мировую экономику.
На совещании Дмитрий Демешин обозначил основные соглашения, заключенные на ПМЭФ-2026. Одно из них край подписал с крупнейшей в России и Европе компанией-производителем молока «ЭкоНива». Документ предусматривает реализацию инвестиционного проекта — строительство животноводческого комплекса на шесть тысяч голов дойного стада. Также подписано соглашение о реализации стратегически важного инвестиционного проекта с ООО «Сибирское стекло» по созданию современной инфраструктуры по переработке отходов в регионе. Договорились с ГК «Росводоканал» и АО «Полиметалл» о создании условий для строительства современных очистных сооружений в Советской Гавани.
«Девять соглашений подписано, проведено 28 встреч и переговоров. Встречались и с главами регионов, где воюет группировка войск “Восток”, — это Донецкая Народная Республика, Запорожская область. Мы с вами работаем в спокойных условиях, поэтому должны больше и фронту, и западной части страны помогать», — подчеркнул губернатор.
Также на площадке ПМЭФ были озвучены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2026. Хабаровский край улучшил свои показатели, поднявшись с 15-го места на 12-е за счет сокращения сроков технологического присоединения объектов к сетям водоснабжения, водоотведения и электросетям. Губернатор акцентировал внимание экономического блока правительства края на необходимости чаще встречаться с бизнесом и помогать предпринимательскому сообществу.
«На полях ПМЭФ-2026 делегация Хабаровского края работала не долго, но очень плодотворно. Надеюсь, что результатом станут реальные инвестиции», — резюмировал губернатор региона Дмитрий Демешин.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Дмитрий Демешин на деловом завтраке ПМЭФ рассказал о мерах по снижению вреда экологии. Он поделился, как реализуется экологическая политика на территории региона.