Дмитрий Демешин: Результатом работы делегации края на ПМЭФ-2026 станут реальные инвестиции

На совещании Дмитрий Демешин обозначил основные соглашения, заключенные на ПМЭФ-2026. Одно из них край подписал с крупнейшей в России и Европе компанией-производителем молока «ЭкоНива». Документ предусматривает реализацию инвестиционного проекта — строительство животноводческого комплекса на шесть тысяч голов дойного стада. Также подписано соглашение о реализации стратегически важного инвестиционного проекта с ООО «Сибирское стекло» по созданию современной инфраструктуры по переработке отходов в регионе. Договорились с ГК «Росводоканал» и АО «Полиметалл» о создании условий для строительства современных очистных сооружений в Советской Гавани.