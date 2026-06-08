Закрытые ужины и праздники: АФМ сообщило о расследованиях в 14 регионах Казахстана

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью.
«Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и “отправки” несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты», — рассказали в АФМ.
По данным ведомства, основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.
За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.
Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.
«Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Оперативными мерами агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс. USDT», — сообщили в АФМ.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
«Если вы пострадали от деятельности финансовой пирамиды “CVK”, просим обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания», — обратились в ведомстве.