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Закрытые ужины и праздники: АФМ сообщило о расследованиях в 14 регионах Казахстана

В Агентстве по финансовому мониторингу заявили о пресечении деятельности предполагаемой финансовой пирамиды «CVK». В настоящее время территориальными департаментами в 14 регионах Казахстана проводится расследование, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью.

«Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и “отправки” несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты», — рассказали в АФМ.

По данным ведомства, основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.

За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.

Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.

«Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Оперативными мерами агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс. USDT», — сообщили в АФМ.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

«Если вы пострадали от деятельности финансовой пирамиды “CVK”, просим обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания», — обратились в ведомстве.