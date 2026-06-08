Татарстан занял пятое место в России по производству яиц

Татарстан занял пятое место среди российских регионов по объему выпуска яиц. За первый квартал 2026 года в республике произведено 401,9 миллиона штук. Крупнейшим производителем стала птицефабрика «Яратель». В 2025 году организация выпустила 903,1 миллиона яиц.
После дефицита и скачка цен в 2023—2024 годах рынок яиц столкнулся с перепроизводством. Летом 2025 года стоимость продукта упала на 32,6−37,1%. Это снизило доходы производителей на фоне роста издержек. Предприниматели предложили установить ценовую вилку для категории С1, чтобы стабилизировать ситуацию.
Эксперты называют эту меру спорной. Доктор экономических наук Леонид Холод считает ценовое регулирование неэффективным. Профессор Игорь Кох предупреждает, что искусственное ограничение цен может привести к дефициту. Вместо административных мер эксперты предлагают развивать переработку яиц. При этом рынок остается нестабильным, несмотря на укрепление позиций Татарстана в производстве, сообщает «Татар-информ».
Напомним, за три месяца 2026 года в Татарстане продали сельхозпродукцию на 50 млрд рублей. На весенних ярмарках фермеры Татарстана реализовали товары на 643 миллиона рублей.