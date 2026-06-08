Татарстан занял пятое место в России по производству яиц

После дефицита и скачка цен в 2023—2024 годах рынок яиц столкнулся с перепроизводством. Летом 2025 года стоимость продукта упала на 32,6−37,1%. Это снизило доходы производителей на фоне роста издержек. Предприниматели предложили установить ценовую вилку для категории С1, чтобы стабилизировать ситуацию.