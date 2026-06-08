В Беларуси легендарной обувной фабрике грозит банкротство

Долги фабрики увеличиваются от месяца к месяцу. Согласно официальным данным, в апреле задолженность предприятия составляла 4,26 миллиона рублей, а в мае она уже достигла 5,6 миллиона рублей. При этом отмечается, что предприятие имеет довольно много активов на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Но на счетах у фабрики в сумме лишь немногим более 7000 рублей.