Экспорт зерна из Красноярского края вырос более чем в два раза

Экспорт увеличился более чем в два раза относительного аналогичного периода прошлого года. С территории края вывезли 179,6 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Основной объем экспорта приходится на овес — 33,1 тыс. тонн, пшеницу — 26,9 тыс. т, горох — 26 тыс. т, ячмень — 25,7 тыс. т, рапс — 21,4 тыс. т и семена льна — 3,6 тыс. т.