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Экспорт зерна из Красноярского края вырос более чем в два раза

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года из Красноярского края вывезли более 1,2 млн тонн зерна и продуктов его переработки, сообщили в Управлении Россельхознадзора.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года из Красноярского края вывезли более 1,2 млн тонн зерна и продуктов его переработки, сообщили в Управлении Россельхознадзора.

Экспорт увеличился более чем в два раза относительного аналогичного периода прошлого года. С территории края вывезли 179,6 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Основной объем экспорта приходится на овес — 33,1 тыс. тонн, пшеницу — 26,9 тыс. т, горох — 26 тыс. т, ячмень — 25,7 тыс. т, рапс — 21,4 тыс. т и семена льна — 3,6 тыс. т.

Лидером экспорта остается Китай и Монголия, а также Беларусь, Казахстан и Азербайджан.

Также зерно отправлялось в другие регионы страны — Краснодарский и Приморский края, а также Калининградскую область.

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