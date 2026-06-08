Нижегородская область заняла 35 место по доступности бензина в России

Аналитики подсчитали, что на среднемесячную чистую зарплату жители региона способны приобрести порядка 1130 литров АИ‑92. В апреле 2026 года цена за литр этого вида топлива составляла 63,34 рубля — за шесть месяцев показатель увеличился на 12,3%.