Калининградская область заняла 57 место в рейтинге регионов по доступности бензина

Стоимость бензина в апреле 2026 года в 85 субъектах РФ была выше, чем в апреле 2025 года. В целом по России рост цен на бензин с октановым числом 92 (апрель 2026 года к апрелю 2025 года) составил 12,5%, что более чем вдвое превышает уровень инфляции. Наиболее существенно цены выросли в Забайкальском крае (на 22%), Севастополе (на 20,3%) и Крыму (на 20,1%). Во всех регионах стоимость бензина выросла на величину, превышающую уровень инфляции, а в шести регионах это превышение составляет более трёх раз.