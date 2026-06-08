Калининградская область заняла 57 место в рейтинге регионов по доступности бензина

Калининградская область опустилась в рейтинге российских регионов по доступности бензина с 56-го на 57-е место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».
Объём бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в Калининградской области в месяц, составляет, по расчётам экспертов, 996 литров. В феврале 2026 года показатель был на уровне 985 литров. Цена литра в апреле 2026 года составляла 68,35 ₽, отмечается в публикации. За год бензин марки АИ-92 подорожал в регионе на 12,9%.
Лидерами рейтинга стали Москва, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1405 литров.
Ещё в девяти регионах: Магаданской области, Ханты-Мансийском, Ненецком автономных округах, Сахалинской области, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Московской области, Республике Саха жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц. В 45 субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от 1 до 1,6 тысячи литров бензина АИ-92.
Замыкают рейтинг шесть северо-кавказских регионов. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется как ценами на бензин, которые в большинстве этих регионов выше среднероссийских, так и невысокими зарплатами, отмечают эксперты.
Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах довольно велик: от 59,52 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области до 79,61 рубля за литр в Магаданской области.
Стоимость бензина в апреле 2026 года в 85 субъектах РФ была выше, чем в апреле 2025 года. В целом по России рост цен на бензин с октановым числом 92 (апрель 2026 года к апрелю 2025 года) составил 12,5%, что более чем вдвое превышает уровень инфляции. Наиболее существенно цены выросли в Забайкальском крае (на 22%), Севастополе (на 20,3%) и Крыму (на 20,1%). Во всех регионах стоимость бензина выросла на величину, превышающую уровень инфляции, а в шести регионах это превышение составляет более трёх раз.
Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты рассчитали объём бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объёму наиболее распространенной в стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату (без НДФЛ). Объём бензина, доступный на заработную плату, определялся путём деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за двенадцатимесячный период с марта 2025 года по февраль 2026 года на среднюю в регионе цену бензина в апреле 2026 года.
В исследовании в связи с отсутствием данных не принимали участие ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
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