Казахстанским перевозчикам дали «зеленый свет» в три страны

Чтобы получить разрешение, нужно авторизоваться на elicense.kz, перейти в раздел «Транспорт» и выбрать услугу «Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК в соответствии с международными договорами, ратифицированными Казахстаном». Далее — заполнить данные организации и транспортного средства, указать страну назначения и количество бланков, оплатить сбор и подписать заявку.