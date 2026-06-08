Казахстанским перевозчикам дали «зеленый свет» в три страны

По данным пресс-службы АО «НИТ» за 8 июня 2026 года, на портале elicense.kz расширен список направлений для получения иностранных бланков разрешений (ИБР).
Теперь казахстанские грузоперевозчики теперь могут онлайн оформить разрешения на въезд в Азербайджан, Турцию и Кыргызстан.
ИБР — это документ, дающий казахстанскому перевозчику право транспортировать грузы по территории конкретного иностранного государства. Казахстан обменивается такими разрешениями на двусторонней основе.
Известно, что воспользоваться услугой могут юридические лица и ИП, чьи транспортные средства зарегистрированы в РК и имеют допуск к международным перевозкам.
Чтобы получить разрешение, нужно авторизоваться на elicense.kz, перейти в раздел «Транспорт» и выбрать услугу «Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК в соответствии с международными договорами, ратифицированными Казахстаном». Далее — заполнить данные организации и транспортного средства, указать страну назначения и количество бланков, оплатить сбор и подписать заявку.
Стоит отметить, что срок оказания — 2 рабочих дня.
Готовое разрешение поступает в личный кабинет на elicense.kz. Срок действия бланка — 30 дней, а стоимость — 1 МРП за бланк.
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