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Казахстанским перевозчикам дали «зеленый свет» в три страны

Перевозчикам из Казахстана упростили доступ к Азербайджану, Турции и Кыргызстану, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы АО «НИТ» за 8 июня 2026 года, на портале elicense.kz расширен список направлений для получения иностранных бланков разрешений (ИБР).

Теперь казахстанские грузоперевозчики теперь могут онлайн оформить разрешения на въезд в Азербайджан, Турцию и Кыргызстан.

ИБР — это документ, дающий казахстанскому перевозчику право транспортировать грузы по территории конкретного иностранного государства. Казахстан обменивается такими разрешениями на двусторонней основе.

Известно, что воспользоваться услугой могут юридические лица и ИП, чьи транспортные средства зарегистрированы в РК и имеют допуск к международным перевозкам.

Чтобы получить разрешение, нужно авторизоваться на elicense.kz, перейти в раздел «Транспорт» и выбрать услугу «Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК в соответствии с международными договорами, ратифицированными Казахстаном». Далее — заполнить данные организации и транспортного средства, указать страну назначения и количество бланков, оплатить сбор и подписать заявку.

Стоит отметить, что срок оказания — 2 рабочих дня.

Готовое разрешение поступает в личный кабинет на elicense.kz. Срок действия бланка — 30 дней, а стоимость — 1 МРП за бланк.

5 июня 2026 года мы рассказывали, что в Алматы состоялось техническое открытие движения по пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Протяженность нового участка составляет 3,2 километров.