Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK

Расследование сейчас ведется сразу в 14 регионах страны. При этом правоохранителям уже удалось заморозить криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT.
Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Что обещали участникам.
Проект CVK позиционировался как инвестиционный маркетплейс.
Пользователям предлагали покупать специальные инвестиционные «магазины» разных пакетов. Каждый из них обещал фиксированную доходность и стабильный заработок.
На первый взгляд схема выглядела как обычная инвестиционная платформа.
Однако у следствия возникли серьезные вопросы к реальной деятельности проекта.
Иллюзия заработка.
По данным АФМ, для участников создавалась видимость активной торговли.
В личных кабинетах отображались якобы выполненные заказы, покупки и отправки товаров.
За эти операции пользователям начислялись виртуальные проценты.
Следствие считает, что фактически речь шла о несуществующих товарах и фиктивных сделках.
Ставка на новых участников.
Одним из главных инструментов продвижения стала реферальная программа.
Участникам обещали денежные бонусы, ценные подарки и дополнительные выплаты за каждого приглашенного человека.
Чем больше новых вкладчиков приводил участник, тем больше вознаграждений ему обещали.
Именно такая модель является одним из характерных признаков финансовых пирамид.
Как привлекали людей.
Для продвижения проекта организаторы использовали масштабную рекламную кампанию.
В разных регионах проводились праздничные открытия офисов, массовые презентации и закрытые встречи для потенциальных участников.
Такие мероприятия активно освещались в социальных сетях.
По версии следствия, это помогало формировать доверие и привлекать новых вкладчиков.
В результате в схему могли быть вовлечены около 1,5 тысячи человек.
Следствие вышло на криптовалюту.
Отдельное внимание правоохранители уделяют движению денежных средств.
По информации АФМ, вывод денег осуществлялся через криптовалютную платформу, после чего средства переводились на банковские счета.
В ходе оперативных мероприятий удалось заблокировать значительную сумму цифровых активов.
«Оперативными мерами Агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс. USDT», — сообщили в ведомстве.
Что дальше.
Сейчас расследование продолжается.
«Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», — отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В ведомстве также обратились к гражданам, которые могли пострадать от деятельности проекта.
«Если вы пострадали от деятельности финансовой пирамиды “CVK”, просим обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания», — сообщили в АФМ.
Почему это важно.
За последние годы финансовые пирамиды все чаще маскируются под инвестиционные платформы, маркетплейсы и криптовалютные проекты.
Эксперты отмечают, что гарантированный доход, отсутствие прозрачной бизнес-модели и зависимость выплат от привлечения новых участников остаются главными признаками подобных схем.
История CVK показывает, что даже в эпоху цифровых технологий классические механизмы финансовых пирамид продолжают работать, вовлекая тысячи людей обещаниями быстрого и легкого заработка.