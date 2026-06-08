В «Байкал Сервисе» назвали основные тренды на рынке сборных грузоперевозок из Китая

В рамках международной выставки Logistika Expo 2026 состоялась сессия «Эффективная логистика и безопасность поставок: новые подходы к трансграничной торговле между Китаем и Россией». Эксперты обсудили основные тенденции развития рынка грузоперевозок в этом направлении.
По словам руководителя управления международных перевозок и продаж ООО «Байкал-Сервис ТК» Оксаны Феоктистовой, сегодня сборные грузы из Китая остаются одним из самых востребованных форматов поставок для малого и среднего бизнеса.
«В 2026 году на рынке грузоперевозок из Китая произошли масштабные изменения: российские компании ускорили “цифровизацию” своих бизнес-процессов и делали ставку на легальную таможню вместо “серых” схем, — отметила она. — Логистика сборных грузов из Китая реализуется по мультимодальным схемам. В условиях ужесточения регуляторного контроля со стороны Китая, России и транзитных стран, роста операционных затрат и неопределенности законодательства они становятся одним из базовых логистических инструментов для рынка (в особенности для работы с небольшими партиями)».
Существенную долю китайского экспорта составляют промышленные товары и продукция высоких технологий, включая электронику и телекоммуникационное оборудование, электрические аккумуляторы и компоненты. Также востребована перевозка автомобилей и транспортных средств, товаров для реализации на платформах e-commerce.
«Сегодня отечественный рынок грузоперевозок сталкивается с рядом структурных и конъюнктурных проблем. Ключевым вызовом этого и прошлого года стало ужесточение таможенного и экспортного контроля, в результате чего проверка одного контейнера на границе доходила до 7 календарных дней, — сообщила Оксана Феоктистова. — Еще одной проблемой выступили транспортные и инфраструктурные ограничения. В сфере ж/д перевозок, например, отмечалась проблема “нехватки” подвижного состава, а также ограниченная пропускная способность инфраструктуры на пограничных станциях. Это приводило к образованию значительных очередей и задержкам в транспортировке грузов».
Третьим значимым фактором стал рост стоимости и волатильности логистических услуг. Повышение тарифов на доставку формируется под влиянием рыночных условий, а также за счет закладываемой логистами «рисковой надбавки», обусловленной ужесточением контроля. Еще одним ограничением стало давление со стороны крупных игроков китайской электронной коммерции.
Оксана Феоктистова добавила, что ключевыми векторами развития отечественного рынка перевозок из Китая до 2030 года станут глубокая цифровизация, инвестиции в транспортную инфраструктуру и переход к полностью легальным и прозрачным цепочкам поставок, что создаст условия для качественно нового, более устойчивого и прогнозируемого роста.16+