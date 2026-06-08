В «Байкал Сервисе» назвали основные тренды на рынке сборных грузоперевозок из Китая

«Сегодня отечественный рынок грузоперевозок сталкивается с рядом структурных и конъюнктурных проблем. Ключевым вызовом этого и прошлого года стало ужесточение таможенного и экспортного контроля, в результате чего проверка одного контейнера на границе доходила до 7 календарных дней, — сообщила Оксана Феоктистова. — Еще одной проблемой выступили транспортные и инфраструктурные ограничения. В сфере ж/д перевозок, например, отмечалась проблема “нехватки” подвижного состава, а также ограниченная пропускная способность инфраструктуры на пограничных станциях. Это приводило к образованию значительных очередей и задержкам в транспортировке грузов».