Запасы газа в ПХГ Европы остаются ниже прошлогоднего уровня

Дополнительным фактором для рынка могут стать высокие цены на газ. Они сохраняются на фоне усилившейся конкуренции за поставки сжиженного природного газа между Европой и азиатскими странами. На этом фоне эксперты не исключают, что к следующей зиме уровень заполненности европейских хранилищ может оказаться ниже целевых значений.