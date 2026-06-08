Запасы газа в ПХГ Европы остаются ниже прошлогоднего уровня

Страны Евросоюза с начала сезона закачки в апреле направили в подземные хранилища более 15 млрд кубометров газа. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
В настоящее время европейские подземные хранилища заполнены на 42,1%. Год назад этот показатель составлял 50,5%. Общий объем газа в ПХГ оценивается примерно в 46 млрд кубометров.
Согласно действующим требованиям Еврокомиссии, к началу зимнего сезона страны ЕС должны обеспечить заполнение хранилищ на уровне 90%. Для выполнения этого норматива до начала осенне-зимнего периода 2026−2027 годов необходимо дополнительно закачать не менее 68 млрд кубометров газа.
В прошлом году европейским странам удалось обеспечить чистую закачку примерно 55 млрд кубометров. При этом завершившийся отопительный сезон оказался одним из самых продолжительных за время наблюдений и длился 173 дня.
За период отопительного сезона из европейских хранилищ было отобрано более 61 млрд кубометров газа. Этот объем превысил количество топлива, закачанного летом прошлого года, примерно на 6,5 млрд кубометров.
Дополнительным фактором для рынка могут стать высокие цены на газ. Они сохраняются на фоне усилившейся конкуренции за поставки сжиженного природного газа между Европой и азиатскими странами. На этом фоне эксперты не исключают, что к следующей зиме уровень заполненности европейских хранилищ может оказаться ниже целевых значений.
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