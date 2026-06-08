Хабаровский край заключил девять соглашений на ПМЭФ-2026

Дмитрий Демешин подвел итоги работы делегации Хабаровского края на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», одним из ключевых показателей стал рост региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата с 15-го на 12-е место.
Рост показателей достигнут за счет сокращения сроков технологического присоединения объектов к сетям водоснабжения, водоотведения и электросетям. Глава региона поручил экономическому блоку правительства активнее взаимодействовать с предпринимателями.
Всего на полях форума делегация края подписала 9 соглашений и провела 28 встреч и переговоров. Ключевым стало соглашение с компанией «ЭкоНива», крупнейшим производителем молока в России и Европе. Документ предусматривает строительство в регионе животноводческого комплекса 6 тысяч голов дойного стада.
Также подписаны соглашения с ООО «Сибирское стекло» о создании инфраструктуры по переработке отходов, а с ГК «Росводоканал» и АО «Полиметалл» — о строительстве современных очистных сооружений в Советской Гавани.
— Хабаровский край находится в тренде тех решений, которые были заявлены на форуме. Мы четко понимаем, что нам надо развивать реальный сектор экономики, — отметил Дмитрий Демешин.
Помимо деловых переговоров, хабаровская делегация встретилась с главами Донецкой Народной Республики и Запорожской области — регионов, где дислоцируется группировка войск «Восток».
— Мы с вами работаем в спокойных условиях, поэтому должны больше помогать и фронту, и западной части страны, — добавил глава региона.
Центральным событием ПМЭФ губернатор назвал пленарное заседание с участием президента Владимира Путина, на котором обсуждалось влияние мировых конфликтов на экономику России.
— На полях ПМЭФ-2026 делегация Хабаровского края работала недолго, но очень плодотворно. Надеюсь, что результатом станут реальные инвестиции, — резюмировал глава региона.