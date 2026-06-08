Хабаровский край заключил девять соглашений на ПМЭФ-2026

Всего на полях форума делегация края подписала 9 соглашений и провела 28 встреч и переговоров. Ключевым стало соглашение с компанией «ЭкоНива», крупнейшим производителем молока в России и Европе. Документ предусматривает строительство в регионе животноводческого комплекса 6 тысяч голов дойного стада.