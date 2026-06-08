Bloomberg: Airbus предупредила клиентов о задержках поставок самолетов A320neo

Цель Airbus по поставкам на 2026 год — около 870 самолетов. Компания установила такой целевой показатель до начала конфликта на Ближнем Востоке. С начала года Airbus поставила 262 самолета. В апреле компания сократила поставки самолетов на 16%, с начала года — на 5,7%. В этом же месяце компания-конкурент Boeing впервые за три года обогнала Airbus по квартальным поставкам самолетов.