В Свердловской области за год бензин подорожал на 12,2%

В Свердловской области бензин подорожал в среднем на 11−13%. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на статистику Свердловскстата. Так, в апреле 2026 года стоимость одного литра бензина АИ-92 составила 62,49 рубля, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.