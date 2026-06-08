На ПМЭФ рассказали, при какой ставке ожидать спрос на корпоративное кредитование

По его словам, общий объем корпоративной задолженности с начала года практически не изменился и составляет около 84,5 трлн рублей. При этом стабильная динамика связана прежде всего со значительным объемом погашений, аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Он подчеркнул, что для оценки перспектив роста корпоративного кредитования важно учитывать два ключевых пороговых уровня процентных ставок.