Власти сказали, как белорусам вернуть деньги за образование даже спустя время

У белорусов есть возможность вернуть часть денег за образование даже спустя время. Подробнее рассказал портал Федерации профсоюзов Беларуси.
В частности, налоговое законодательство Беларуси предусматривает возможность социального налогового вычета и возврат части средств, затраченных на обучение в белорусских колледжах и вузах.
Оформить возврат имеют право лица, фактически оплачивающие обучение. То есть право на получение налогового вычета есть у родителей учащегося, его бабушек и дедушек, братьев и сестер, внуков, опекунов, попечителей. Вернуть деньги за обучение может и сам студент, если он официально работает и самостоятельно оплачивает учебу.
При трудоустройстве учащегося по трудовому договору, оформление вычета возможно через работодателя. А если человек работает по гражданско-правовому договору, то документы нужно подать в налоговый орган после окончания календарного года.
Для оформления налогового вычета нужно подать пакет документов, которые подтверждали бы факт обучения и оплаты.
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