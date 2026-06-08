Власти сказали, как белорусам вернуть деньги за образование даже спустя время

Оформить возврат имеют право лица, фактически оплачивающие обучение. То есть право на получение налогового вычета есть у родителей учащегося, его бабушек и дедушек, братьев и сестер, внуков, опекунов, попечителей. Вернуть деньги за обучение может и сам студент, если он официально работает и самостоятельно оплачивает учебу.