Волгоградцы потратили 260 млрд рублей в магазинах за 4 месяца

Волгоградская область за январь-апрель показала рост оборота розничной торговли. Жители региона потратили в магазинах 260,1 млрд рублей, сообщили в Волгоградстате.
По данным статистики, расходы выросли на 6,3% к прошлому году. На продукты, напитки и табачные изделия пришлось 116,2 млрд рублей, рост составил 5%. На непродовольственные товары жители потратили 143,9 млрд рублей, что на 7,4% больше прошлогоднего уровня. Доля продовольственных и непродовольственных товаров составила 44,7% и 55,3%.
«За первые четыре месяца 2026 года жители Волгоградской области потратили в магазинах 260,1 миллиарда рублей», — сообщили в Волгоградстате по итогам анализа оборота розничной торговли.
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