Волгоградцы потратили 260 млрд рублей в магазинах за 4 месяца

По данным статистики, расходы выросли на 6,3% к прошлому году. На продукты, напитки и табачные изделия пришлось 116,2 млрд рублей, рост составил 5%. На непродовольственные товары жители потратили 143,9 млрд рублей, что на 7,4% больше прошлогоднего уровня. Доля продовольственных и непродовольственных товаров составила 44,7% и 55,3%.