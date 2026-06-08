Каждый десятый сибиряк заходит в мобильный банк более 5 раз в день

Кроме того, по итогам опроса выяснилось, что большинство граждан принимают решения о покупках, переводах и платежах в течение дня по мере возникновения потребности — такой вариант выбрали 64% опрошенных. Еще 24% предпочитают заниматься финансами вечером после работы, когда появляется свободное время для бытовых вопросов и онлайн-покупок. Лишь 11% респондентов выбирают утренние часы, считая это временем для более взвешенных решений. Ночные траты остаются скорее исключением — только 1% участников признались, что чаще совершают покупки ночью.