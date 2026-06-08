Каждый десятый сибиряк заходит в мобильный банк более 5 раз в день

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 37% жителей Сибири признались, что периодически проверяют баланс карты без реальной необходимости.
Каждый десятый (11%) заходит в мобильный банк более пяти раз в день. При этом самые заметные всплески расходов традиционно приходятся на выходные и отпуск.
Более половины участников исследования заходят в банковские приложения ежедневно: 36% делают это 1−2 раза в день, 18% — 3−5 раз. Лишь 35% респондентов сообщили, что пользуются мобильным банком несколько раз в неделю или реже, такие итоги опроса опубликовал Россельхозбанк.
Эксперты банка отмечают, что развитие мобильного банкинга, сервисов мгновенных платежей и персонализированных цифровых решений формирует у пользователей новую культуру взаимодействия с деньгами — более оперативную, эмоциональную и непрерывную.
Кроме того, по итогам опроса выяснилось, что большинство граждан принимают решения о покупках, переводах и платежах в течение дня по мере возникновения потребности — такой вариант выбрали 64% опрошенных. Еще 24% предпочитают заниматься финансами вечером после работы, когда появляется свободное время для бытовых вопросов и онлайн-покупок. Лишь 11% респондентов выбирают утренние часы, считая это временем для более взвешенных решений. Ночные траты остаются скорее исключением — только 1% участников признались, что чаще совершают покупки ночью.
Наиболее затратными периодами сибиряков назвали выходные и отпуск — оба варианта набрали по 32% ответов.