Как быстро восстановить пароль от электронной подписи

В случае потери пароля от неквалифицированной электронной подписи (НЭП) в Личном кабинете налогоплательщика или срок её действия истёк, не нужно записываться на приём в налоговую службу. Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, НЭП перевыпускается прямо в личном кабинете, без визита в налоговую.