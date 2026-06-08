«Металлы для прогресса» от «Норникеля»: образование и наука объединяются с индустрией

Статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с федеральными органами власти «Норникеля» Дмитрий Пристансков подчеркнул: «Инициатива “Металлы для прогресса” — инвестиция в будущее российской науки, технологий и инженерной школы. Интерес к инженерным профессиям формируется через практику и личный опыт, и “Норникель” создает для школьников и студентов среду, где наука становится понятной и интересной через исследовательскую и проектную работу, соревнования и знакомство с реальными производственными процессами. Мы помогаем молодежи увидеть перспективы технических профессий и сделать осознанный выбор профессионального пути».