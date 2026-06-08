«Металлы для прогресса» от «Норникеля»: образование и наука объединяются с индустрией

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На прошедшем в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме компания «Норникель» и Минобрнауки России подписали соглашение о запуске новой тематической инициативы Десятилетия науки и технологий — «Металлы для прогресса».
Данная инициатива направлена на популяризацию науки, в частности материаловедения, и формирование у молодежи интереса к инженерным и научным профессиям.
В нее включены фестиваль научных открытий и изобретений «Арктик Фест» в Норильске, Чите и Мончегорске, а также проектные смены IMAKE для школьников. Кроме того, компания проведет инженерные соревнования для школьников и студентов, такие как инженерный марафон IMAKE, конкурс изобретателей IMAKE и кейс-чемпионат «Решено!».
Проект также включает в себя просветительские проекты, посвященные палладию и его роли в развитии технологий будущего.
Статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с федеральными органами власти «Норникеля» Дмитрий Пристансков подчеркнул: «Инициатива “Металлы для прогресса” — инвестиция в будущее российской науки, технологий и инженерной школы. Интерес к инженерным профессиям формируется через практику и личный опыт, и “Норникель” создает для школьников и студентов среду, где наука становится понятной и интересной через исследовательскую и проектную работу, соревнования и знакомство с реальными производственными процессами. Мы помогаем молодежи увидеть перспективы технических профессий и сделать осознанный выбор профессионального пути».
В рамках совместной работы «Норникель» будет проводить образовательные курсы и инженерные соревнования для школьников и студентов, а также создавать уникальный просветительский контент.
По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского, запуск тематической инициативы Десятилетия науки и технологий совместно с компанией «Норникель» поможет укрепить кадровый потенциал наукоемких и высокотехнологичных отраслей:
«Совместные образовательные и просветительские проекты позволят наглядно продемонстрировать школьникам и студентам престиж профессий ученого и инженера, показать их реальную роль в развитии экономики и технологическом прогрессе страны».