Нижегородская область занимает 35‑е место в рейтинге доступности бензина

Нижегородская область заняла 35‑е место в национальном рейтинге доступности бензина, составленном экспертами РИА Новости.
По расчетам аналитиков, на среднюю месячную «чистую» зарплату в регионе можно купить примерно 1 130 литров АИ‑92. В апреле 2026 года литр этого топлива стоил 63,34 рубля — за год цена выросла на 12,3%.
В лидерах рейтинга — Москва (1‑е место), Чукотский автономный округ (2‑е) и Ямало‑Ненецкий автономный округ (3‑е). Замыкает список Ингушетия. По России в целом средний показатель доступности составил 1 405 литров АИ‑92 при средней цене 63,55 рубля и годовом росте 12,5%.
Напомним, ранее эксперт Иванов рассказал о перспективах стоимости топлива в 2026 году.
Фото сгенерировано нейросетями.