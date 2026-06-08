Наука, ИИ и комфортная среда стали ключевыми темами «Норникеля» на ПМЭФ-2026

«Если раньше на первом месте часто стояли ресурсы, то сегодня на первом месте человек и комфортная для него среда. Эта площадка была как раз для того, чтобы мы сверили часы и поделились тем опытом, который сегодня получаем, реализуя большой комплексный план по развитию Норильского промышленного района», — отметил Уткин.