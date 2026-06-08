Какие новые правила ждут работников и работодателей с 8 июня 2026 года

Если же против этого не возражает и работник, в договор можно не включать условия, упоминающие ту самую трудовую функцию. Скажем, проектная организация заключит вместо трудового договор подряда не просто с физическим лицом, а с ИП, причем фактически это будет один и тот же человек. Формально же налицо гражданско-правовые отношения.