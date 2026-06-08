Парковку в центре Нижнего Новгорода запретят 8 — 10 июня

В центре Нижнего Новгорода в ближайшие дни введут временные ограничения на остановку и стоянку автотранспорта. Соответствующее уведомление опубликовала пресс‑служба городской администрации. Период действия запретов охватит 8, 9 и 10 июня.
Автовладельцам советуют заблаговременно переставить транспортные средства за пределы зон, где будет действовать запрет, а также внимательно изучить скорректированную схему движения. Автомобили, оставленные в перекрытых зонах, будут принудительно перемещены.
На участке в переулке Гранитный — вдоль дома № 121 по улице Горького — ограничения продлятся с 00:01 8 июня до 21:00 10 июня. На улице Рождественской вдоль домов № 37 и № 39 запрет будет действовать с 00:01 до 21:00 8 июня. В тот же день, но уже на отрезке Рождественской у домов № 11 и № 13, парковка окажется недоступной с 00:01 до 10:30 9 июня.
В переулке Нагорный — вдоль дома № 18 на Рождественской — запрет на остановку и стоянку будет актуален с 00:01 до 15:00 9 июня. На улице Стрелка у Пакгаузов ограничения введут с 00:01 8 июня до 19:00 9 июня. У коливингов ИТ‑кампуса «Неймарк» на улице Малая Ямская запрет продлится с 00:01 8 июня до 21:00 10 июня.
На улице Короленко — вдоль домов № 18 и № 20 — парковку ограничат с 00:01 8 июня до 19:00 9 июня. Наконец, на Нижневолжской набережной — на парковке возле причала № 6 — запрет будет действовать с 00:01 до 22:00 9 июня.
Ранее улицу Родионова в Нижнем перекрыли из-за ДТП с автобусом.