Парковку в центре Нижнего Новгорода запретят 8 — 10 июня

На участке в переулке Гранитный — вдоль дома № 121 по улице Горького — ограничения продлятся с 00:01 8 июня до 21:00 10 июня. На улице Рождественской вдоль домов № 37 и № 39 запрет будет действовать с 00:01 до 21:00 8 июня. В тот же день, но уже на отрезке Рождественской у домов № 11 и № 13, парковка окажется недоступной с 00:01 до 10:30 9 июня.