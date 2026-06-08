Казахстан на третьем месте по зарплатам в ЕАЭС, но есть нюанс

По итогам 1 квартала 2026 года средняя номинальная зарплата в Казахстане составила 461 486 тенге. За год она выросла на 9,1%, однако весь прирост «съела» инфляция, и покупательная способность уменьшилась на 2,3%.
В других странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ситуация лучше. По данным Евразийской экономической комиссии, в Беларуси реальные зарплаты выросли на 7%, в России — на 8,7%, а в Кыргызстане — на 5,2%.
Армения разделила тенденцию с Казахстаном — здесь показатель за год уменьшился на 1,2%. Примечательно, что по итогу Казахстан оказался на третьем месте по размеру заработных плат при пересчете в доллары (927 долларов), уступив Беларуси (975) и России (1 367), но обогнав Кыргызстан (534) и Армению (813).
Отметим, что еще в прошлом году Казахстан отличался самыми высокими зарплатами в ЕАЭС, уступая только России. Однако с 2025 года второе место прочно заняла Беларусь. Казахстан же уже не первый раз отстает от своих соседей по реальному росту зарплат.