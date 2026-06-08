Казахстан на третьем месте по зарплатам в ЕАЭС, но есть нюанс

Отметим, что еще в прошлом году Казахстан отличался самыми высокими зарплатами в ЕАЭС, уступая только России. Однако с 2025 года второе место прочно заняла Беларусь. Казахстан же уже не первый раз отстает от своих соседей по реальному росту зарплат.