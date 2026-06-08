В Красноярском крае ищут 17 тысяч специалистов на разные должности

Характерно, что наиболее высокий спрос зафиксирован в категории «Рабочий персонал» (32% от всех вакансий региона), далее следуют «Строительство, недвижимость» (24%) и «Производство, сервисное обслуживание» (22%). В топ-5 также вошли транспорт и логистика (17%), а также продажи и обслуживание клиентов (15%). По сравнению с апрелем спрос на персонал в крае вырос на 6% это вторая месячная положительная динамика подряд.