Красноярск принимает Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Сибирь — один из опорных макрорегионов страны. Здесь сосредоточены ключевые отрасли — от добычи угля и гидрогенерации до нефтехимии, металлургии и лесопромышленного комплекса. Развитие международных транспортных коридоров и расширение железнодорожного сообщения создают новые инвестиционные возможности в логистике, экспорте и межрегиональной кооперации. А жители региона проявляют всё больший интерес к инвестициям и активнее участвуют в фондовом рынке как частные инвесторы.