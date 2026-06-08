Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская область пошатнулась в рейтинге доступности бензина

Волгоградская область опустилась с 61 на 67 позицию по доступности бензина. Прежний.

Волгоградская область опустилась с 61 на 67 позицию по доступности бензина. Прежний рейтинг был озвучен в феврале, когда средний житель региона мог купить на свою зарплату около 952 литра бензина марки АИ-92.

Согласно новому исследованию РИА рейтинг, сейчас житель региона на свою среднемесячную зарплату может приобрести 945 литров бензина. При этом отмечается, что стоимость АИ-92 за год в регионе выросла на 11,8% — до 63,9 рубля за литр по состоянию на апрель текущего года.

В исследовании указано, что рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в нашей стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату (без НДФЛ).

Самый доступный бензин в Москве — 2533 литра на человека. Общероссийский уровень составляет 1405 литра. В ЮФО самый доступный бензин в Краснодарском крае, где жители могут купить 1050 литров бензина АИ-92 при его стоимости там в 64,81 рубля за литр.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!