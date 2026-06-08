Волгоградская область пошатнулась в рейтинге доступности бензина

Согласно новому исследованию РИА рейтинг, сейчас житель региона на свою среднемесячную зарплату может приобрести 945 литров бензина. При этом отмечается, что стоимость АИ-92 за год в регионе выросла на 11,8% — до 63,9 рубля за литр по состоянию на апрель текущего года.