Краевые дорожники испытают материалы для нанесения дорожной разметки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты, которые занимаются разметкой на всей краевой дорожной сети, приступили к сравнительным испытаниям материалов для нанесения разметки.
Первым участком стал 14-й километр трассы Красноярск — Енисейск. Здесь нанесли несколько десятков линий: краски, термопластики, холодные пластики, готовые штучные формы.
«Материалы для разметки ежегодно совершенствуются, появляется новое сырьё, меняются рецептуры. Разметчикам важно быть в курсе разработок производителей и иметь собственную выборку. Часть материалов экспериментальные. Производителям необходимо проверить свои новые разработки в реальных условиях автодорог, прежде чем запускать их в производство», — подчеркнул первый заместитель министра транспорта края Артём Черных.
Каждые две недели дорожники будут замерять коэффициенты световозвращения, яркость и износ. Наблюдения за обычными материалами продлятся три месяца (согласно ГОСТу). Мониторинг пластичных материалов займёт от шести месяцев до года в зависимости от вида и толщины нанесения.
Контрольно-полевые испытания проводятся в крае с 2015 года. Это позволяет тестировать новые технологии в реальных условиях, отбирать долговечные материалы и совершенствовать нанесение разметки с учётом интенсивности движения, климата и сезонного содержания дорог.
Специалисты отмечают, что Красноярский край — ведущая площадка для внедрения новых разметочных технологий. В 2010 году в регионе впервые в России применили полноцветные штучные формы для дублирования знаков. В 2013-м — структурную разметку термопластиком. С 2017 года первыми за Уралом начали использовать холодные пластики. В 2023 году на трассе Красноярск — Железногорск впервые в стране нанесли полноцветные проекционные дорожные знаки. В 2024 году разработали роботизированный комплекс для автоматической фигурной разметки.