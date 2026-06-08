Краевые дорожники испытают материалы для нанесения дорожной разметки

Специалисты отмечают, что Красноярский край — ведущая площадка для внедрения новых разметочных технологий. В 2010 году в регионе впервые в России применили полноцветные штучные формы для дублирования знаков. В 2013-м — структурную разметку термопластиком. С 2017 года первыми за Уралом начали использовать холодные пластики. В 2023 году на трассе Красноярск — Железногорск впервые в стране нанесли полноцветные проекционные дорожные знаки. В 2024 году разработали роботизированный комплекс для автоматической фигурной разметки.