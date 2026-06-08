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Пермский край в разы нарастил закупки свежих клубники и черешни из Киргизии

Жители Прикамья с начала года купили 66 тонн ягод.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о резком росте поставок в регион свежих ягод из Средней Азии. В период с 1 января по 3 июня Прикамье закупило более 66 тонн свежих клубники и черешни из Киргизии.

Поставки составили 55,682 тонны клубники и 11,24 тонны черешни. За аналогичный период прошлого года из Киргизии поступило лишь 12,804 тонны клубники и 2 тонны черешни.

Сотрудники надзорного ведомства Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели контроль товаросопроводительных документов и отобрали контрольные проб. Фитосанитарный карантинный контроль нарушений не выявил.

На всю продукцию оформили соответствующие акты, дающие право на ее использование по назначению.