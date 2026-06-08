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TWZ: у США возникли трудности с пополнением парка беспилотников Reaper

Военно-воздушные силы США столкнулись с трудностями при закупке беспилотников MQ-9 Reaper после того, как понесли значительные потери в ходе военной кампании на Ближнем Востоке.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье The War Zone говорится, что американская компания General Atomics, ранее выпускавшая MQ-9 Reaper, остановила их производство для вооруженных сил США (компания продолжает выпускать эти БПЛА и их обновленные версии для иностранных заказчиков. — Прим. ред.). В результате Пентагон столкнулся с растущими трудностями при пополнении парка своих аппаратов.

Военно-воздушные силы США подтвердили, что планируют приобрести несколько неиспользуемых беспилотников, которые сейчас принадлежат General Atomics. Эти дроны (10 штук) изначально были построены для предполагаемых заказчиков, но так и не были поставлены. Кроме того, ВВС США принимают альтернативные меры, включая разборку на запчасти вышедших из эксплуатации MQ-1 Predator, чтобы поддержать свой парк оставшихся Reaper.

По словам представителей ВВС, парк MQ-9 значительно сократился из-за войны на Ближнем Востоке — со 165 в начале 2026 финансового года примерно до 135 БПЛА к июню.

В результате возникли сомнения, что ВВС США смогут сохранить оперативный потенциал при выполнении задач, которые в значительной степени зависят от разведывательных и ударных беспилотников.

TWZ напоминает, что MQ-9 Reaper — одна из самых совершенных дистанционно управляемых авиационных систем США.

Этот беспилотник предназначен для сбора разведывательной информации, наблюдения, рекогносцировки и нанесения высокоточных ударов.

MQ-9 Reaper стал преемником MQ-1 Predator, но крупнее, быстрее и вооружен лучше своего предшественника. Он может нести широкий спектр вооружений, включая ракеты AGM-114 Hellfire и высокоточные бомбы, такие как GBU-12 Paveway II и Joint Direct Attack Munition (JDAM). Он также оснащен передовыми датчиками, включая инфракрасные камеры, телекамеры дневного света, лазерные целеуказатели и радарные системы с синтезированной апертурой.

Стандартная система MQ-9 состоит из летательного аппарата, наземных станций управления, каналов спутниковой связи и оперативных групп. Беспилотник дистанционно управляется экипажем из двух человек — пилота и оператора датчиков.

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