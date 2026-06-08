TWZ: у США возникли трудности с пополнением парка беспилотников Reaper

Военно-воздушные силы США подтвердили, что планируют приобрести несколько неиспользуемых беспилотников, которые сейчас принадлежат General Atomics. Эти дроны (10 штук) изначально были построены для предполагаемых заказчиков, но так и не были поставлены. Кроме того, ВВС США принимают альтернативные меры, включая разборку на запчасти вышедших из эксплуатации MQ-1 Predator, чтобы поддержать свой парк оставшихся Reaper.