Аэрофлот первым в мире установит новые платёжные терминалы Сбера с искусственным интеллектом

«Высокий уровень цифровизации Аэрофлота позволяет быстро реагировать и внедрять интересные новейшие решения на основе искусственного интеллекта. Сбер является нашим ключевым партнером в этой сфере. Мы будем рады предложить клиентам Аэрофлота возможность первыми познакомиться с НЕО и на собственном опыте оценить удобство “умных” технологий. Терминалы оплаты с внедренным ИИ-агентом появятся в нашем флагманском офисе продаж в Москве уже через несколько месяцев. В сотрудничестве со Сбером мы уверенно приближаем будущее клиентского опыта в авиаперевозках, создавая технологическую экосистему путешествий».