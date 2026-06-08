С приходом тепла жители Дона стали чаще брать ипотеку на строительство собственных домов

Сбер проанализировал ипотечный рынок Ростовской области за январь-май 2026 года. Ключевым трендом сезона стал рост спроса на строительство частных жилых домов.
С января по май более 320 донских семей начали возводить собственные дома с финансовой поддержкой банка. Это в 4,2 раза превышает количество заёмщиков, решившихся на строительство за аналогичный период 2025 года.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка: «В текущем году строительный сезон на Дону начался заметно активнее. Объем выдач на ИЖС вырос в 4,6 раз по сравнению с прошлым годом, почти достигнув 1,9 млрд рублей за первые 5 месяцев. Во многом это благодаря смягчению денежно-кредитной политики Центробанка, а также развитию механизма эскроу-счетов для ИЖС, что защищает средства застройщиков и повышает доверие к подрядчикам. Для Ростовской области, где третья часть жителей — а это 1,3 млн человек — живет в сельской местности, строительство частных домов наиболее актуально. Особенно заметным оживление на рынке загородной недвижимости стало с наступлением тепла. Только в апреле, когда стартовал активный строительный сезон, спрос на ипотеку для ИЖС вырос на 54% относительно марта. Мы ожидаем и дальнейший уверенный рост этого сегмента вплоть до осени».
В целом с начала 2026 года более 8,3 тысяч донских жителей оформили в Сбере жилищные кредиты на общую сумму около 34 млрд рублей. Размер среднего ипотечного займа в регионе составил 4,1 млн рублей.
Основным драйвером по-прежнему выступают государственные программы поддержки. 74% от всего объема выданных средств (или 25 млрд рублей) пришлось на льготную «Семейную ипотеку». Рыночные программы, используемые, в том числе, для покупки готового загородного жилья, заняли чуть более 24% в общем портфеле выдач. Оставшиеся 1,8% оформили ИТ-специалисты по профильной программе.
Источник: пресс-служба Сбербанка.