С приходом тепла жители Дона стали чаще брать ипотеку на строительство собственных домов

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка: «В текущем году строительный сезон на Дону начался заметно активнее. Объем выдач на ИЖС вырос в 4,6 раз по сравнению с прошлым годом, почти достигнув 1,9 млрд рублей за первые 5 месяцев. Во многом это благодаря смягчению денежно-кредитной политики Центробанка, а также развитию механизма эскроу-счетов для ИЖС, что защищает средства застройщиков и повышает доверие к подрядчикам. Для Ростовской области, где третья часть жителей — а это 1,3 млн человек — живет в сельской местности, строительство частных домов наиболее актуально. Особенно заметным оживление на рынке загородной недвижимости стало с наступлением тепла. Только в апреле, когда стартовал активный строительный сезон, спрос на ипотеку для ИЖС вырос на 54% относительно марта. Мы ожидаем и дальнейший уверенный рост этого сегмента вплоть до осени».