РусГидро и ВТБ договорились о кредите в 260,5 млрд рублей на энергостройки Дальнего Востока

Потребность в новых мощностях связана с растущим энергодефицитом в Объединенной энергосистеме Востока. Нехватка генерации, по оценкам экспертов и представителей власти, сегодня является одним из главных сдерживающих факторов для развития промышленности и логистики в макрорегионе. Новые объекты должны заместить выбывающие мощности и покрыть растущий спрос со стороны бизнеса.