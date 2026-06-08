Жителей регионов России обеспечат специальными льготными ипотечными программами

Стороны планируют сообща финансировать и строить жилую и коммерческую недвижимость. Банк берет на себя проектное финансирование и инвестиционно-банковское сопровождение строек, а застройщик отвечает за качество и своевременную сдачу объектов. Для обычных покупателей ключевое последствие — появление специальных ипотечных продуктов, разработанных банком и девелопером под конкретные новые жилые комплексы.