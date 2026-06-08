Новый зоопарк в Юнтолово может обойтись в 100 млрд рублей

Участок площадью около 85,6 га расположен в Юнтолово. Базовым механизмом реализации рассматривается государственно-частное партнерство. Концепция предусматривает не только экспозицию животных, но и просветительский, научный и рекреационный центры.
«Сотэкс» на 99% принадлежит Илье Коршунову; ранее основным собственником компании значилась УК «Балтрос» — крупный подрядный холдинг.
Официально стоимость проекта на подписании не озвучивалась. Окончательные параметры и финансовая модель будут утверждены после разработки проектной документации.