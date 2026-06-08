Новый зоопарк в Юнтолово может обойтись в 100 млрд рублей

Проект строительства нового зоопарка в Приморском районе Петербурга, соглашение о намерениях по которому подписали на ПМЭФ-2026, предварительно оценивается в 100 млрд рублей. Об этом «Деловому Петербургу» стало известно из источников, знакомых с деталями проекта. Документ подписали вице-губернатор Николай Линченко и гендиректор «Сотэкса» Илья Коршунов в присутствии губернатора Александра Беглова.