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Новый зоопарк в Юнтолово может обойтись в 100 млрд рублей

Проект строительства нового зоопарка в Приморском районе Петербурга, соглашение о намерениях по которому подписали на ПМЭФ-2026, предварительно оценивается в 100 млрд рублей. Об этом «Деловому Петербургу» стало известно из источников, знакомых с деталями проекта. Документ подписали вице-губернатор Николай Линченко и гендиректор «Сотэкса» Илья Коршунов в присутствии губернатора Александра Беглова.

Источник: Коммерсантъ

Участок площадью около 85,6 га расположен в Юнтолово. Базовым механизмом реализации рассматривается государственно-частное партнерство. Концепция предусматривает не только экспозицию животных, но и просветительский, научный и рекреационный центры.

«Сотэкс» на 99% принадлежит Илье Коршунову; ранее основным собственником компании значилась УК «Балтрос» — крупный подрядный холдинг.

Официально стоимость проекта на подписании не озвучивалась. Окончательные параметры и финансовая модель будут утверждены после разработки проектной документации.

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