Более 15 тысяч нижегородцев оформили самозапрет на кредиты в мае

В целом по стране интерес к этой мере защиты также продолжил снижаться. В мае россияне установили 775,5 тысячи самозапретов, что на 27,3% меньше, чем месяцем ранее. Эксперты связывают такую динамику с тем, что большинство граждан, планировавших воспользоваться сервисом, уже сделали это. Кроме того, свою роль сыграли меры по противодействию кредитным мошенникам.