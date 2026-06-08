ВТБ профинансирует производство насосов и компрессоров для ЖКХ и энергетики

Руководитель департамента по работе с клиентом рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин отметил, что деятельность Группы ГМС имеет стратегическое значение для ключевых отраслей российской экономики — от энергетики и нефтегазового комплекса до инфраструктуры и ЖКХ. Совместная работа откроет новые возможности для реализации проектов, значимых для технологического и промышленного развития страны.