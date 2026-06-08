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ВТБ профинансирует производство насосов и компрессоров для ЖКХ и энергетики

Банк ВТБ и Группа ГМС на ПМЭФ-2026 договорились о расширении сотрудничества.

ВТБ профинансирует производство насосов и компрессоров для ЖКХ и энергетики, сообщили в пресс-службе ВТБ. Банк ВТБ и Группа ГМС на ПМЭФ-2026 договорились о расширении сотрудничества: предусмотрено финансирование проектов и инвестиционной программы компании, комплексные банковские консультации и совместная разработка решений для управления финансовыми потоками.

Руководитель департамента по работе с клиентом рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин отметил, что деятельность Группы ГМС имеет стратегическое значение для ключевых отраслей российской экономики — от энергетики и нефтегазового комплекса до инфраструктуры и ЖКХ. Совместная работа откроет новые возможности для реализации проектов, значимых для технологического и промышленного развития страны.

Генеральный директор Группы ГМС Артем Молчанов подчеркнул, что соглашение объединит производственные возможности компании и финансовые компетенции банка, что послужит укреплению технологического суверенитета России.