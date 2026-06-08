В Красноярском крае бензин оказался самым доступным в Сибири

Красноярский край занял 13-е место в России по доступности бензина, заняв верхнюю строчку среди регионов Сибири. Об этом сообщают РИА Новости.
На среднемесячную зарплату жители Красноярского края могут купить 1470 литров бензина АИ-92. Цена литра в апреле составила 63,81 рубля, за год топливо подорожало на 13,9%.
Для сравнения, в Иркутской области (16-е место) доступно 1309 литров, в Новосибирской (24-е) можно купить 1239 литров.
В среднем по России на чистую зарплату можно приобрести 1405 литров при цене 63,55 рубля за литр. Лидерами рейтинга стали Москва, Чукотка и Ямал, аутсайдерами — республики Северного Кавказа.
Ранее сообщалось о том, как красноярке отказались продавать жилет по стоимости, указанной на ценнике.