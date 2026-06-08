Т2 и Аэрофлот будут развивать бортовой Wi-Fi и цифровые сервисы на самолётах

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Внедрение бортового Wi-Fi — проект, требующий глубокой технической экспертизы, слаженной работы с отраслевыми регуляторами и внимания к деталям пользовательского опыта. Объединяя телекоммуникационные возможности Т2 и отраслевую экспертизу Аэрофлота, мы создадим инфраструктуру, которая сделает цифровые услуги в небе такими же удобными, как и на земле».Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам Аэрофлота: «Аэрофлот традиционно удерживает цифровое лидерство среди российских авиаперевозчиков. Мы первыми в отрасли внедряем инновационные ИТ-технологии, которые позволяют совершенствовать клиентский путь пассажира и повышают уровень комфорта. Убеждён, что сотрудничество с оператором мобильной связи Т2 поможет решить ряд актуальных задач по развитию сервиса на борту и внедрению удобных цифровых решений для пассажиров».