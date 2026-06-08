Т2 и Аэрофлот будут развивать бортовой Wi-Fi и цифровые сервисы на самолётах

Т2 и Аэрофлот будут развивать связь и цифровые сервисы на борту воздушных судов. Российский оператор мобильной связи Т2 и ПАО «Аэрофлот» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оценки и внедрения телекоммуникационных услуг на борту самолётов. Документ определяет дорожную карту совместной работы по запуску современных сервисов связи, цифрового контента и маркетинговых инициатив для пассажиров авиакомпании, сообщает пресс-служба Т2.
Меморандум подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам Аэрофлота Андрей Чиханчин на Петербургском международном экономическом форуме.
Ключевым направлением партнёрства станет разработка, тестирование и коммерческий запуск услуги Wi-Fi на борту воздушных судов на базе частоты LTE 450 МГц. На отдельных рейсах для клиентов Аэрофлота будет доступен экспериментальный доступ в интернет; параметры и формат оказания услуги определятся по итогам пилотных испытаний. Т2 проконсультирует партнёра по порядку получения разрешений и согласований со стороны регуляторов, что позволит предоставлять услуги в строгом соответствии с требованиями авиационной безопасности.
Партнёры также намерены создать условия для внедрения на борту видео- и игрового контента, расширяя цифровую экосистему развлечений для пассажиров. В рамках соглашения компании договорились о совместных маркетинговых инициативах, сфокусированных на персонализации сервиса, улучшении пользовательского опыта и интеграции современных цифровых продуктов в стандарты авиаперевозок.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Внедрение бортового Wi-Fi — проект, требующий глубокой технической экспертизы, слаженной работы с отраслевыми регуляторами и внимания к деталям пользовательского опыта. Объединяя телекоммуникационные возможности Т2 и отраслевую экспертизу Аэрофлота, мы создадим инфраструктуру, которая сделает цифровые услуги в небе такими же удобными, как и на земле».Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам Аэрофлота: «Аэрофлот традиционно удерживает цифровое лидерство среди российских авиаперевозчиков. Мы первыми в отрасли внедряем инновационные ИТ-технологии, которые позволяют совершенствовать клиентский путь пассажира и повышают уровень комфорта. Убеждён, что сотрудничество с оператором мобильной связи Т2 поможет решить ряд актуальных задач по развитию сервиса на борту и внедрению удобных цифровых решений для пассажиров».
Источник фото: пресс-служба «Ростелекома».