Эксперт объяснил, почему США не смогут купить архипелаг Чагос

«Я бы рассматривал возможность покупки США архипелага Чагос как медийный вброс, информационный шум. Честно говоря, не думаю, что администрация Дональда Трампа в реальности будет готова купить территорию. Мы видим, как у США сейчас сложно проходят любые сделки. В стране серьезный кризис. Дыра в бюджете Соединенных Штатов составляет $2 трлн, у них просто нет дополнительных денег, чтобы что-то покупать», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Эксперт добавил, что глава Белого дома неоднократно заявлял о желании расширить территорию страны, хотя бюджет на такие приобретения отсутствует. Изначально Дональд Трамп хотел купить Гренландию, но соглашения достичь не удалось. Теперь, по мнению политолога Дудакова, он переключил внимание на территории поменьше — например, на архипелаг Чагос.
Эксперт уточнил, что военная база на острове Диего-Гарсия действительно имеет стратегическое значение. Эти острова находятся в центре Индийского океана. Базу используют для размещения стратегические бомбардировщики ВВС США, которые участвовали в нанесении ударов по Исламской Республике.
Ранее сообщалось, что США рассматривают покупку архипелага Чагос, на котором располагается британо-американская база ВВС Диего-Гарсия. Этот план в случае реализации может помешать Лондону передать суверенитет над этой территорией властям Маврикия.