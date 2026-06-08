Эксперт объяснил, почему США не смогут купить архипелаг Чагос

«Я бы рассматривал возможность покупки США архипелага Чагос как медийный вброс, информационный шум. Честно говоря, не думаю, что администрация Дональда Трампа в реальности будет готова купить территорию. Мы видим, как у США сейчас сложно проходят любые сделки. В стране серьезный кризис. Дыра в бюджете Соединенных Штатов составляет $2 трлн, у них просто нет дополнительных денег, чтобы что-то покупать», — пояснил собеседник NEWS.ru.