Сбербанк: доля зарплат «в конвертах» у ИП выросла в четыре раза

В России растёт доля зарплат «в конвертах». Сбербанк фиксирует эту тенденцию наравне с ростом платежей наличными, пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда правления, финансового директора банка Тараса Скворцова.
По словам банкира, среди малого бизнеса доля зарплат «в конвертах» выросла примерно до 20−25% от общих объёмов с прежних 10−15%, а у индивидуальных предпринимателей (ИП) с тех же 10−15% — до 40%.
«Раньше часто такая зарплата выплачивалась через банковский сектор переводами между физлицами, но сейчас переводы стали тоже снижаться и всё это уходит в наличность», — сказал Скворцов.
В банке, по его словам, фиксируют большое количество рекламы товаров и услуг с припиской: «если заплатите наличными, то будет скидка гигантского масштаба, от 5 до 15%». Такой скидкой бизнес не пытается освободиться от платы за эквайринг (в нём обычно комиссия до 3%) — он пытается избежать дополнительного налогообложения, говорит финдиректор.
«Это очень тревожные тенденции, потому что это повышает нагрузку на экономику, уменьшает поступление налогов. Мы увидели, что государство в этом году недополучает налоги, которые оно ожидало собрать, именно потому, что часть экономики уходит в серую зону. Очень важно эту проблему признать и больше положительных мотиваций создавать у граждан и компаний, а не пытаться с этим бороться запретами или давлением. Мы видим, что различные меры — ужесточение отслеживания переводов или снятия наличных через банкоматы — приводят к обратному эффекту. То есть, например, люди просто лишний раз наличные через банкоматы вносить не будут», — отметил Скворцов.
Отдельно он обратил внимание на отключения интернета как одну из причин роста оборота наличных. По его словам, все банки сделали выводы и подключили терминалы через проводную связь — точки приёма платежей работают независимо от мобильного интернета. Т.е. главная причина роста оборота наличных именно в жёсткости регулирования, коммуникаций и главное — ужесточения налогового режима, отметил Скворцов.