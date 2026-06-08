Сбербанк: доля зарплат «в конвертах» у ИП выросла в четыре раза

«Это очень тревожные тенденции, потому что это повышает нагрузку на экономику, уменьшает поступление налогов. Мы увидели, что государство в этом году недополучает налоги, которые оно ожидало собрать, именно потому, что часть экономики уходит в серую зону. Очень важно эту проблему признать и больше положительных мотиваций создавать у граждан и компаний, а не пытаться с этим бороться запретами или давлением. Мы видим, что различные меры — ужесточение отслеживания переводов или снятия наличных через банкоматы — приводят к обратному эффекту. То есть, например, люди просто лишний раз наличные через банкоматы вносить не будут», — отметил Скворцов.