На ПМЭФ обсудили кадровое обеспечение экономики России

5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума прошло заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Кадры». Участники рассмотрели инструменты обеспечения потребностей экономики страны в трудовых ресурсах.
В заседании приняли участие заместители председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, председатель комиссии Госсовета по направлению «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, представители администрации Президента, федеральных и региональных органов власти, а также госкорпораций.
Открывая заседание, Татьяна Голикова сообщила, что уже третий год подряд совместно с комиссией Госсовета, регионы и федеральные органы власти формируют прогноз кадровой потребности. В настоящее время он рассчитан на семь лет — до 2032 года. Согласно прогнозу, за этот период потребуется заместить 11,5 млн работников, выходящих на пенсию, а также обеспечить порядка 500 тыс. новых рабочих мест.
По словам вице-премьера, 66% востребованных специалистов составляют выпускники системы среднего профессионального образования, в связи с чем развитию СПО и федерального проекта «Профессионалитет» уделяется повышенное внимание на уровне Президента и Правительства.
Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что кадровое обеспечение является ключевым инструментом достижения технологического лидерства России — одной из национальных целей. Он отметил, что речь идет о комплексной работе государства, регионов, бизнеса и образовательной системы, а не о разрозненных действиях отдельных учреждений и работодателей.
По его оценке, дефицит квалифицированных кадров остается серьезным барьером для развития промышленности, науки, энергетики и других приоритетных отраслей. Вице-премьер также напомнил, что в декабре прошлого года под председательством президента состоялось заседание Госсовета по кадровым вопросам, по итогам которого были даны поручения, определяющие дальнейший вектор работы.
Владислав Шапша заявил, что вопросы кадрового обеспечения актуальны для всех регионов и отраслей экономики. По его словам, достижение экономического роста и социального благополучия невозможно без современных подходов к подготовке кадров и их синхронизации с реальными запросами рынка труда.
Антон Котяков акцентировал внимание на трудоустройстве выпускников. По его словам, основным кадровым резервом остается молодежь, а одним из ключевых инструментов — индивидуальное карьерное сопровождение при взаимодействии образовательных организаций, кадровых центров и работодателей. Министр отметил устойчивое снижение уровня молодежной безработицы в последние годы, а также рост показателей трудоустройства выпускников колледжей почти на треть. Если в 2016 году спустя год после выпуска были трудоустроены 252 тыс. выпускников колледжей, то в 2025 году уже через квартал после получения диплома работу получили более 558 тыс. человек.
Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы кадрового обеспечения отдельных отраслей промышленности до 2036 года, включая атомную энергетику и энергетику в целом, потребности работодателей в подготовке специалистов, а также меры по противодействию нелегальной занятости.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области создадут 6 кластеров проекта «Профессионалитет» в 2027 году.