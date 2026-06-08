На ПМЭФ обсудили кадровое обеспечение экономики России

Антон Котяков акцентировал внимание на трудоустройстве выпускников. По его словам, основным кадровым резервом остается молодежь, а одним из ключевых инструментов — индивидуальное карьерное сопровождение при взаимодействии образовательных организаций, кадровых центров и работодателей. Министр отметил устойчивое снижение уровня молодежной безработицы в последние годы, а также рост показателей трудоустройства выпускников колледжей почти на треть. Если в 2016 году спустя год после выпуска были трудоустроены 252 тыс. выпускников колледжей, то в 2025 году уже через квартал после получения диплома работу получили более 558 тыс. человек.