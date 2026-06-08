Тимур Турлов вложил $0,5 млн в развитие бизнеса Freedom Holding Corp. в Японии

Первым примером успешного переноса экосистемной модели за рубеж стал Таджикистан, где Freedom открыл полностью цифровой банк. Путь, который компания прошла в условиях домашнего рынка за 10 лет, в тут удалось повторить всего за 2 года. Следующий крупный эксперимент, судя по новостям от компании, планируется в Турции. Холдинг уже открыл брокера Freedom Yatırım и занимается покупкой Turkish Bank, который работает в стране уже более 30 лет. В Турции живет 90 млн человек, что в 4,5 раза больше, чем в Казахстане. Если Freedom успешно масштабирует экосистему на Турцию, то это докажет эффективность модели и значительно упростит холдингу путь на другие рынки. Не удивительно, что Турлов готов инвестировать в это $300 млн.