В Красноярском крае снова ввели режим НМУ

В Красноярском крае объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в краевом министерстве экологии.
По данным Среднесибирского УГМС, режим НМУ будет действовать с 19:00 8 июня до 10:00 9 июня. Как отметил министр экологии региона Владимир Часовитин, под ограничения попали Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, Зеленогорск, а также десятки муниципальных округов.
Предприятиям предписано снизить выбросы загрязняющих веществ, а жителям рекомендовано воздержаться от действий, ухудшающих качество воздуха.
Ранее сообщалось о введении чрезвычайной пожарной опасности в Красноярском крае.