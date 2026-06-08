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В Красноярском крае снова ввели режим НМУ

Он будет действовать на городах края и десятках муниципальных округов.

В Красноярском крае объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в краевом министерстве экологии.

По данным Среднесибирского УГМС, режим НМУ будет действовать с 19:00 8 июня до 10:00 9 июня. Как отметил министр экологии региона Владимир Часовитин, под ограничения попали Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, Зеленогорск, а также десятки муниципальных округов.

Предприятиям предписано снизить выбросы загрязняющих веществ, а жителям рекомендовано воздержаться от действий, ухудшающих качество воздуха.

Ранее сообщалось о введении чрезвычайной пожарной опасности в Красноярском крае.