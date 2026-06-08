В Красноярском крае снова ввели режим НМУ

По данным Среднесибирского УГМС, режим НМУ будет действовать с 19:00 8 июня до 10:00 9 июня. Как отметил министр экологии региона Владимир Часовитин, под ограничения попали Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, Зеленогорск, а также десятки муниципальных округов.