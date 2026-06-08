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ВТБ и ГК «Ренконс» договорились ускорить стройку: что это даст людям

Крупный бизнес получит больше возможностей для быстрого запуска строек. Банк ВТБ и группа компаний.

Крупный бизнес получит больше возможностей для быстрого запуска строек. Банк ВТБ и группа компаний «Ренконс» заключили соглашение о финансовом партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Документ подписали руководитель департамента по работе с клиентом рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин и генеральный директор ГК «Ренконс» Харун Челик.

Главная цель — сделать так, чтобы крупные строительные проекты в регионах России и странах СНГ запускались быстрее и надежнее. Для граждан это прямой сигнал: меньше долгостроев и замороженных объектов, поскольку у застройщика появляется стабильный источник финансирования на длительный срок.

Договоренности охватывают три ключевых направления, которые в конечном счете работают на покупателей жилья, арендаторов коммерческих площадей и сотрудников подрядных организаций: стабильность на объектах за счет гарантий финансирования, защита от кассовых разрывов и снижение конечной стоимости.

Дмитрий Средин отметил, что сотрудничество позволит реализовать ряд масштабных проектов в России и странах СНГ. Харун Челик подтвердил появление новых возможностей. Альянс банка и девелопера направлен на создание более безопасных условий для конечных потребителей строительной отрасли.

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