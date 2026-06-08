На Дону отремонтируют участок дороги под Морозовском за 16,3 млн рублей

В Морозовском районе стартовал ремонт автодороги общего пользования регионального значения. Она соединяет Морозовск и станицу Вольно-Донскую, а далее проходит через трассу Волгоград — Каменск — Шахтинский — Луганск, уточняется на портале правительства донского региона.
Работу ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Для ремонта участка протяжённостью 1,63 километра выделено более 16,3 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до октября.
Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова сообщила, что дорожники уже уложили выравнивающий слой и приступили к устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.
После этого специалисты выполнят устройство грунтовых присыпных обочин и нанесут горизонтальную дорожную разметку.