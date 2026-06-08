На Дону отремонтируют участок дороги под Морозовском за 16,3 млн рублей

В Морозовском районе стартовал ремонт автодороги общего пользования регионального значения. Она соединяет Морозовск и станицу Вольно-Донскую, а далее проходит через трассу Волгоград — Каменск — Шахтинский — Луганск, уточняется на портале правительства донского региона.